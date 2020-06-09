Процесс реструктуризации кредитов у российских банков по-прежнему находится на начальном этапе и, как ожидается, продолжится в 2020 году и потенциально в 2021-м на фоне экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в аналитической записке рейтингового агентства Fitch Ratings.

«По нашим ожиданиям, сложности с обслуживанием долга затронут большее число домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, финансовое положение которых находится под давлением, а запас денежных средств сокращается. Реструктурированные кредиты, вероятно, вырастут до более чем 10% от всех кредитов, что будет постепенно увеличивать давление на качество активов у банков», — пишут эксперты.

По их оценке, на сегодня объем реструктурированных кредитов является лишь умеренным. По состоянию на 3 июня было реструктурировано около 5% кредитов в банковском секторе, при этом 510 млрд рублей (около 3%) розничных кредитов и 587 млрд рублей (около 12%) кредитов МСБ были реструктурированы начиная с 20 марта, свидетельствуют данные ЦБ РФ по более чем 50 кредитным организациям, включая все системно значимые банки. Последние (11 крупнейших банков с долей в активах банковского сектора около 75%) реструктурировали 1,5 трлн рублей (около 4,7%) корпоративных кредитов в период с 20 марта по 20 мая.

В период с 20 марта по 3 июня банки получили почти 2 млн заявок от населения на реструктуризацию кредитов. Банками было одобрено более 1 млн заявок, 16% из которых представляли собой запросы на предоставление кредитных каникул до конца сентября 2020 года в рамках правительственной программы для розничных заемщиков, чьи доходы упали на 30% или более. В течение кредитных каникул банки могут не признавать убытки от обесценения и не создавать дополнительные резервы, вместе с тем проценты продолжают начисляться и прибавляться к основной сумме кредита, напоминают в Fitch.

Недельный объем заявок на реструктуризацию от населения достиг пикового уровня во второй половине апреля и постепенно уменьшился в мае. «Мы ожидаем увеличения объема кредитов населению с просрочкой в 90 дней во втором полугодии 2020 года при сохранении сильного спроса на реструктуризацию кредитов», — пишут аналитики.

Предприятия МСБ из отраслей, определенных правительством как наиболее сильно затронутые кризисом (включая транспортную, туристическую отрасли и сектор услуг), также могут обратиться за кредитными каникулами вне зависимости от их финансового положения. Банки предоставили кредитные каникулы по 115 млрд рублей таких кредитов МСБ в период с 20 марта по 3 июня. В то же время объем кредитов, по которым будут предоставлены кредитные каникулы, может существенно увеличиться, поскольку, согласно оценкам ЦБ, право на их получение имеется в сумме по 377 млрд рублей кредитов МСБ.

Эксперты указывают, что приблизительно две трети заявок на реструктуризацию от МСБ приходятся на индивидуальных предпринимателей, кредиты у которых, как правило, являются краткосрочными (и по ним, соответственно, быстрее наступают сроки погашения). В то же время средний размер кредита в рамках заявки растет, и это говорит о том, что за реструктуризацией теперь обращается больше компаний среднего размера. В Fitch ожидают, что данная тенденция сохранится во втором полугодии.

«Спрос на реструктуризацию корпоративных кредитов будет отставать от заявок по розничным кредитам и кредитам малому и среднему бизнесу, поскольку корпоративные кредиты, как правило, имеют более медленную амортизацию и компании располагают запасами денежных средств, которые могут позволить им в течение некоторого времени обслуживать процентные выплаты, — рассуждают аналитики. — Мы ожидаем, что реструктуризация корпоративных кредитов увеличится во втором полугодии 2020 года, в особенности для заемщиков из сектора торговли непродовольственными товарами, автодилеров, девелоперских компаний и компаний по сдаче в аренду коммерческой недвижимости».



«Реструктуризация кредитов дает заемщикам время, но для многих из них возможны долговременные финансовые последствия даже после того, как начнется восстановление экономики, и мы ожидаем ухудшения показателей обесцененных кредитов у банков в 2020—2021 годах», — заключают эксперты Fitch.