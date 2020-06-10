Цена российской эталонной нефти Urals превысила 42 доллара за баррель, а это значит, что Минфин в скором времени может возобновить покупки валюты для суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет РБК . Базовая цена нефти в российском бюджете на 2020 год составляет 42,4 доллара за баррель. Согласно бюджетному правилу, сверхдоходы бюджета при цене нефти выше этой отметки должны направляться в ФНБ, для чего Минфин покупает валюту на рынке, а если цены ниже — приобретенная для ФНБ валюта, наоборот, продается на рынке для финансирования текущих расходов бюджета.

По мнению аналитиков, покупка валюты в резервы может начаться не раньше июля. Это зависит, в частности, от того, какая сложится средняя цена Urals в июне и за период с 15 мая по 14 июня — для расчета экспортной пошлины. Средняя цена Urals в июне пока составляет около 40 долларов. А надо, чтобы среднемесячная цена Urals достигла 44–47 долларов за баррель, оценили аналитики. Россия, в соответствии с договоренностями ОПЕК+, в мае резко сократила добычу нефти — на 17% относительно апрельского показателя. Такое сокращение не закладывалось в прогноз социально-экономического развития. В мае — июле российские компании должны снизить добычу до 8,5 млн баррелей в сутки с 10,3—10,4 млн по состоянию на март. Затем добычу можно будет постепенно наращивать, но все равно она будет оставаться ниже уровней «до сделки ОПЕК+» вплоть до 2022 года.

Минфин для расчета ежемесячных объемов продажи или покупки валюты использует поправочную переменную — величину отклонения нефтегазовых доходов, фактически полученных в предыдущем месяце, от прогнозных. За май 2020 года отрицательное отклонение составило 58 млрд рублей — максимум с 2017 года. Пока это отклонение будет превышать оценку дополнительных нефтегазовых доходов, Минфин будет продавать валюту. То есть эффективная цена отсечения сейчас находится выше, чем 42,4 доллара за баррель.

По словам макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, физические объемы добычи нефти и газа, а также экспорта нефти, газа и нефтепродуктов должны были увеличиться, согласно прогнозным значениям Минэкономразвития, в пределах 1% в 2020 году, но в итоге они сократятся на 7,8—11,2%. Минфин сможет вернуться к закупкам валюты в резервы при среднегодовых ценах Urals выше 45,5–47 долларов за баррель. Как считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, если считать, что погрешность 58 млрд рублей прогноза нефтегазовых доходов Минфина за май в основном связана с изменившимися объемами из-за сделки ОПЕК+, то порядок необходимого отклонения цены — около 3 долларов за баррель в течение месяца, или 45,4 доллара за баррель. Эффективная цена для возобновления закупок валюты в резервы составляет порядка 44 долларов за баррель, оценивает управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.

Goldman Sachs ранее предупредил, что фьючерсы Brent могут подешеветь до 35 долларов за баррель в ближайшие недели. Morgan Stanley обращает внимание на то, что глобальный спрос на нефть может не вернуться на допандемический уровень вплоть до конца 2021 года. Минэкономразвития заложило консервативные ожидания по Urals на этот год — в среднем 31,1 доллара за баррель.