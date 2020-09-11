Российский рынок банкострахования сократился за 2019 год, а в 2020-м его ожидает еще большее падение из-за коронавируса и карантинных мер. Об этом говорится в новом тематическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

Так, спад на рынке банкострахования по итогам 2019 года составил 8,6%. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка снизилась на 4,1 процентного пункта, до 43,1%, а объем взносов составил 638,3 млрд рублей.

Основной причиной отрицательной динамики в сегменте банкострахования в 2019 году стало сокращение инвестиционного страхования жизни на 116,7 млрд рублей, или 37,4%, на фоне вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную информацию об этом продукте, а также неудовлетворенности клиентов его фактической доходностью, поясняют аналитики.

Как уточняется, 70% рынка банкострахования в 2019 году обеспечили три вида: инвестиционное страхование жизни (30,7%), страхование жизни и здоровья заемщика по потребкредитам, в том числе страхование от несчастного случая (26,2%), и ипотечное страхование (13%). Согласно официальной статистике Банка России, объем комиссионного вознаграждения, уплачиваемого банкам за продвижение страховых продуктов, составил 200,7 млрд рублей за 2019 год, что выше уровня 2018-го на 33% и является рекордным значением.

Некредитное банкострахование сократилось на 20,9% за 2019 год, его объем составил 330 млрд рублей. Несмотря на существенное сокращение инвестиционного страхования жизни в 2019 году, его доля остается крупнейшей не только в сегменте некредитного банкострахования, но и на всем рынке банкострахования, а его объем составил 195,7 млрд рублей.

В числе прочего в обзоре указано, что на фоне снижения взносов по ИСЖ банки и страховщики в 2019 году стали активно замещать инвестиционное страхование жизни накопительным. В результате объем НСЖ в 2019 году достиг 56,9 млрд рублей. Продажи через банки страхования выезжающих за рубеж выросли на 62,5%, до 2,6 млрд рублей, добровольного медицинского страхования клиентов банков — на 77,8%, до 3,2 млрд, страхования имущества физических лиц — на 2,7%, до 15 млрд, страхования рисков держателей карт — на 18,6%, до 10,2 млрд рублей.

Кредитное страхование выросло на 10% за 2019 год. Объем кредитного страхования составил 297 млрд рублей. Из него на страхование заемщиков — физических лиц пришлось 286,8 млрд рублей, юридических — 10,2 млрд. Крупнейшим в кредитном страховании остается страхование от несчастных случаев и болезней при потребкредитовании : объем за 2019 год составил 167,2 млрд рублей, увеличившись на 16,1%. Крайне высокие темпы прироста взносов в 2019 году показало ипотечное страхование, которое увеличилось на 118,5%, до 82,8 млрд рублей.

Сокращение взносов отмечается в кредитном автостраховании (на 49,1%, до 8,3 млрд рублей) и в страховании заемщиков от потери работы (на 48,8%, до 12,3%). Страхование залогового имущества юридических лиц за 2019 год сократилось на 13,8%, до 5,6 млрд рублей. Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, показало рост на 25%, до 1 млрд рублей; сельскохозяйственное страхование заемщиков увеличилось на 18,2%, до 1,3 млрд.

Страхование рисков банков выросло на 3,7%. Объем взносов по страхованию собственных рисков банков за 2019 год составил 11,3 млрд рублей. Основной вид в этом секторе — страхование сотрудников банков (ДМС, страхование от НС и болезней) — показал прирост на 2,5%, до 8,1 млрд рублей. Страхование специфических рисков банков прибавило 8,3% и составило 1,3 млрд рублей. Спрос на страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) сократился на 40%, а его объем составил всего 0,6 млрд рублей.

Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2020 году рынок банкострахования ожидает сокращение на 18%. Объем взносов от банковского канала продаж составит 524 млрд рублей. Снижение потребительского спроса населения, а также действующие ограничивающие коэффициенты риска для заемщиков с высоким уровнем закредитованности на фоне снижения их доходов будут уменьшать выдачу потребительских кредитов, что приведет к сокращению страхования жизни и здоровья заемщика, поясняют эксперты. По их мнению, ИСЖ и смешанное страхование жизни будут сокращаться на фоне снижения доходов населения, а также необходимости раскрытия полной информации о страховых продуктах, при этом часть потока страховых взносов перейдет в накопительное страхование жизни. В то же время агентство ожидает роста на 20% ипотечного страхования за счет введения льготной ставки по ипотеке, а также страхования заемщика от потери работы. Кредитное страхование юрлиц сократится в целом на 2%, а страхование собственных рисков банков — на 20% за счет экономии.



В негативном сценарии рынок банкострахования в 2020 году может сократиться на 35%. Объем рынка в таком случае составит 415 млрд рублей. В негативном прогнозе агентством заложены те же факторы, что и в базовом, однако значительно ухудшить базовый прогноз могут наступление второй волны коронавируса осенью 2020 года и ухудшение ситуации в экономике. В негативном прогнозе в 2020 году страхование жизни и здоровья заемщика по потребкредиту, в том числе от несчастного случая, сократится на 45%, ИСЖ — на 60%, кредитное страхование юрлиц — на 12%, страхование собственных рисков банков — на 25%. При этом в негативном сценарии ожидается прирост взносов в ипотечном страховании на 10%, в накопительном страховании жизни — на 15%, в страховании заемщика от потери работы — на 10%.