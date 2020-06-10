Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар повысился на 28 копеек, а евро подорожал на 21 копейку по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,6 рубля (плюс 40 копеек), курс евро — 77,29 рубля (плюс 26 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, не исключено, что во вторник утром пара доллар/рубль протестирует отметку 68. Но поводов для закрепления ниже не видно, отмечал он.

«Учитывая слабость доллара, продавцы сегодня могут попытаться прорваться к уровню 67,6 рубля. По тренду им это легко сделать даже на дешевеющей нефти. Есть один важный фактор, который способен сдержать укрепление рубля. Вчера японская иена подорожала к доллару США на 1,04%, до 108,43. Сегодня падение пары доллар/иена продолжается. Иена является защитным активом. Полагаю, что она укрепляется из-за сообщения о том, что Трамп планирует подписать закон об уйгурских правах человека», — пояснял аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.