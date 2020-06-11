Денежный перевод «Золотая Корона» получатель в Молдове сможет зачислить на банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard любого молдавского банка.

Валюта зачисления на карту – молдавский лей (MDL). Для зачисления доступны переводы, отправленные в Молдову в любой валюте. Конвертация в леи осуществляется по курсу оператора сервиса РНКО «Платежный Центр» (ООО) в момент зачисления. Максимальная сумма одного перевода, доступная для зачисления на карту, составляет 600 тыс. российских рублей (эквивалент в молдавских леях).

Воспользоваться сервисом зачисления денежных переводов «Золотая Корона» в Молдове можно в нескольких дистанционных каналах: в мобильном приложении «Денежные переводы» (6+) от «Золотой Короны», на портале koronapay.com , на сайте банка-партнера fincombank.com (для держателей карт любых банков страны), а также в его интернет- и мобильном банкинге FinComPay (доступно для абонентов FinComPay).

После авторизации в личном кабинете любого из перечисленных сервисов пользователь увидит переводы, доступные к зачислению. Далее просто нужно выбрать соответствующий перевод, ввести свои ФИО и PAN карты и нажать кнопку «Получить на карту».

«Услуга зачисления денежных переводов «Золотая Корона» на банковские карты уже доступна и востребована пользователями в Молдове и их количество постоянно увеличивается. Сервис обладает несомненными преимуществами, в первую очередь удобством, скоростью и надежностью: для получения перевода нет необходимости посещать пункт обслуживания, срок зачисления перевода на карту составляет несколько минут, а поступившие средства сразу доступны для использования. Кроме того, получателям переводов предоставлена возможность выбора дистанционного канала для получения перевода, что делает сервис еще более удобным. Мы продолжаем активно развивать онлайн-сервисы и услуги Банка, позволяя клиентам пользоваться широким спектром банковских услуг дистанционно», – отметила Евгения Вальчук, Начальник Отдела Банковских карт и продуктов диджитал ритейл «FinComBank» S.A.

«Максимальный перенос финансовых сервисов в онлайн – это важнейшая тенденция, которая только актуализировалась в последнее время. Пользователи хотят иметь доступ к услуге круглосуточно, вне зависимости от графика работы офисов, мгновенно и комфортно. Мы рады, что вместе с нашим партнером «FinComBank» S.A. представляем сегодня такой сервис для граждан Молдовы», – говорит Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы».

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» (бренд Кoronapay) входит в платежную систему «Золотая Корона». Оператор Платежной системы «Золотая Корона» – РНКО «Платежный Центр» (ООО), рег. номер 0012 от 20.12.2012 г., лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г. Сервис предоставляет услугу денежных переводов без открытия банковского счета в 34 странах мира, инфраструктура обслуживания насчитывает более 50 тыс. пунктов. ​Участниками и партнерами сервиса являются свыше 450 банков и крупные торговые сети.

FinComBank S.A. учрежден в 1993 году. Клиентами FinComBank S.A. являются физические лица, предприятия микро-, малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия, представляющие все основные отрасли экономики страны. На протяжении многих лет FinComBank S.A. успешно сотрудничает со Всемирным банком, Европейским фондом Юго-Восточной Европы (European Fund for Southeast Europe), Корпорацией частных зарубежных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation (OPIC), FinComBank является членом Проекта по предоставлению сельских финансовых услуг и развитию сельскохозяйственного бизнеса (IFAD), Проекта сельских инвестиций и услуг (RISP), а также Проекта по улучшению конкурентоспособности, этап I и II (PACI, PACII).