Инфляция в России в мае замедлилась до 3%. Влияние проинфляционных факторов ослабло, в том числе благодаря укреплению рубля, говорится в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«Дезинфляционные факторы, в первую очередь связанные с апрельским падением спроса в экономике, стали превалировать. Восстановление экономической активности будет происходить постепенно, что поддержит дезинфляционный фон в экономике. Это способствует дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики», — отмечается в обзоре.

Баланс рисков в мае сместился в сторону дезинфляционных, несмотря на вероятное временное ускорение годовой инфляции с текущего уровня в ближайшие месяцы с учетом низких темпов роста цен во втором полугодии 2019 года. В результате начиная с III квартала ожидаемый рост потребительских цен с поправкой на сезонность ожидается ниже, чем необходимо для стабилизации инфляции на уровне 4%.

Начавшееся в мае постепенное снятие ограничительных «коронавирусных» мер приводит к оживлению экономической активности в России. Однако этот процесс носит постепенный и продолжительный характер, подчеркивают в ДИП Центробанка.

Во-первых , ряд ограничительных мер еще продолжает действовать.

, ряд ограничительных мер еще продолжает действовать. Во-вторых , негативные вторичные эффекты от ограничений предложения и спроса, проявляющиеся через цепочки межотраслевых производственных взаимосвязей, проявляются с задержкой по сравнению с первичными.

, негативные вторичные эффекты от ограничений предложения и спроса, проявляющиеся через цепочки межотраслевых производственных взаимосвязей, проявляются с задержкой по сравнению с первичными. В-третьих , в мае значительно сократился объем добычи нефти.

, в мае значительно сократился объем добычи нефти. В-четвертых, в связи с коронавирусом население проявляет повышенную осторожность при потреблении целого ряда товаров и услуг, этот эффект может продолжаться довольно долго, пока будут сохраняться опасения продолжения эпидемии. Кроме того, происходит адаптация потребителей к дистанционным формам работы и потребления. В результате изменяется структура экономики и структура спроса на отдельные товары.

Глобальные финансовые рынки, включая российский, большую часть апреля — мая активно росли, реагируя на масштабные вливания ликвидности мировыми центральными банками, бюджетные программы поддержки и оптимизм в связи с начавшимся снятием «коронавирусных» ограничений в ряде крупнейших экономик. Это снизило риски для финансовой стабильности в России.

«Оперативные показатели и опережающие индикаторы деловой активности свидетельствуют о заметном снижении уровня экономической активности в российской экономике в апреле и небольшом улучшении в мае, когда большинство ограничительных мер еще действовало. Меры правительства и Банка России смягчили последствия шоков для экономики и финансовой системы и поддержат процесс восстановления экономики в дальнейшем», — сказано в обзоре.