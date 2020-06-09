Минтруд разработал новые нормы контроля за соцвыплатами.
Новыми основаниями для прекращения выплаты страховых пенсий станут истечение срока действия удостоверения беженца, поступление сведений об утрате пенсионером статуса беженца или лишении этого статуса, пишут «Известия». Законопроект об этих нормах подготовил Минтруд. Как пояснили в ведомстве, с 1 ноября 2019 года в законодательство в сфере миграции были внесены изменения, в связи с чем потребовалось внесение дополнений в пенсионное законодательство, касающихся усиления контроля за выплатой страховых и накопительной пенсий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Также в законопроекте предлагается прописать, что вся информация об установлении и о выплате страховых пенсий размещается в единой государственной информационной системе социального обеспечения. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел размещает там информацию о документе, удостоверяющем личность пенсионера, а также об утрате им статуса беженца. А органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, наделяются правом получать информацию, размещенную в этой системе, для выплаты страховой пенсии.
По мнению депутатов Госдумы, пенсии должны получать те, кто имеет на это право. Никаких оснований для поддержки этого законопроекта нет, считают они.
Экс-замруководителя Россотрудничества, зампред комитета по образованию СФ Игорь Морозов категорически против применения этой нормы для людей, которые приехали в Россию, чтобы найти тут свою родину. Если поддержать законопроект, это не принесет большой экономии средств, но сыграет в минус репутации страны, пояснил сенатор. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что государство должно в первую очередь заботиться о российских пенсионерах. По его словам, главная цель законопроекта Минтруда — экономия средств, которая главным образом будет достигнута в результате отказа от выплат пенсий мигрантам, не имеющим российского гражданства. Другое дело, если приехавшие в Россию иностранцы захотят получить гражданство, а вместе с этим права и ответственность, отметил эксперт.
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