Новыми основаниями для прекращения выплаты страховых пенсий станут истечение срока действия удостоверения беженца, поступление сведений об утрате пенсионером статуса беженца или лишении этого статуса, пишут «Известия» . Законопроект об этих нормах подготовил Минтруд. Как пояснили в ведомстве, с 1 ноября 2019 года в законодательство в сфере миграции были внесены изменения, в связи с чем потребовалось внесение дополнений в пенсионное законодательство, касающихся усиления контроля за выплатой страховых и накопительной пенсий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также в законопроекте предлагается прописать, что вся информация об установлении и о выплате страховых пенсий размещается в единой государственной информационной системе социального обеспечения. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел размещает там информацию о документе, удостоверяющем личность пенсионера, а также об утрате им статуса беженца. А органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, наделяются правом получать информацию, размещенную в этой системе, для выплаты страховой пенсии.

По мнению депутатов Госдумы, пенсии должны получать те, кто имеет на это право. Никаких оснований для поддержки этого законопроекта нет, считают они.

Экс-замруководителя Россотрудничества, зампред комитета по образованию СФ Игорь Морозов категорически против применения этой нормы для людей, которые приехали в Россию, чтобы найти тут свою родину. Если поддержать законопроект, это не принесет большой экономии средств, но сыграет в минус репутации страны, пояснил сенатор. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что государство должно в первую очередь заботиться о российских пенсионерах. По его словам, главная цель законопроекта Минтруда — экономия средств, которая главным образом будет достигнута в результате отказа от выплат пенсий мигрантам, не имеющим российского гражданства. Другое дело, если приехавшие в Россию иностранцы захотят получить гражданство, а вместе с этим права и ответственность, отметил эксперт.