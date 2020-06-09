Рубль, продолживший слабеть к доллару и евро в апреле после мартовского обвала , в мае укрепил свои позиции, свидетельствуют данные соответствующей сводки ЦБ .

По номинальному курсу рубль укрепился в мае и к доллару, и к евро на 3,6% по сравнению с апрелем. Средний номинальный курс доллара в мае равнялся 72,61 рубля (75,22 рубля в апреле), средний номинальный курс евро — 79,05 рубля (против 81,92 рубля).

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослаб по номинальному курсу в мае на 13,3% к доллару и на 11,6% к евро.

По реальному курсу рубль прибавил в мае по сравнению с апрелем текущего года 4,7% по отношению к доллару и 3,8% — к евро; по сравнению с декабрем 2019-го ослабление составило 9,9% к доллару и 9,7% к евро. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в мае на 3,5%, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 3,8%. По сравнению с декабрем 2019 года снижение составило 9,5% и 7,8% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ остаются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия. Пятерка крупнейших партнеров не изменилась по сравнению с 2019 годом, при этом на шестой строчке уже находится Турция вместо Соединенных Штатов, которые в 2019-м вытеснила из топ-пятерки Италия (сейчас США на седьмом месте). В 2019 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России.



В материалах ЦБ в том числе приводится динамика курса рубля в годовом выражении. По сравнению с январем — маем 2019 года российская валюта продемонстрировала за пятимесячный период 2020-го ослабление к доллару на 5,2% по номинальному курсу и на 3,5% по реальному, а к евро — на 2,3% и 0,7%. К корзине валют зафиксировано ослабление позиций российской денежной единицы на 1,5% по номинальным курсам и на 1,6% (согласно предварительной оценке) по реальным.