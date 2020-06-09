Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило СДМ-Банку рейтинг «BВB+(RU)» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе АКРА.

«Кредитный рейтинг определяется удовлетворительной оценкой бизнес-профиля и риск-профиля. Высокие показатели рентабельности и достаточности основного капитала позволяют банку абсорбировать существенные потенциальные убытки», — отмечается в сообщении.



По мнению АКРА, СДМ-Банк сохраняет сильную позицию по ликвидности при повышенной концентрации ресурсной базы.

Оценка бизнес-профиля (bbb-) банка остается удовлетворительной, при этом АКРА отмечает стабильно прозрачную структуру собственности и адекватное масштабу и стратегии банка качество системы корпоративного управления. СДМ-Банк поддерживает высокий уровень диверсификации операционного дохода, чему способствует высокая доля процентных доходов по ценным бумагам и комиссионных поступлений в общем объеме выручки. Фактором, ограничивающим оценку бизнес-профиля, по-прежнему является относительно низкая рыночная доля банка на федеральном и региональном уровне. Банк развивает традиционные для себя направления: кредитование компаний малого и среднего бизнеса и предоставление им иных финансовых услуг.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.



К позитивному рейтинговому действию могут привести снижение концентрации кредитного портфеля на десяти крупнейших заемщиках; уменьшение доли проблемной задолженности в кредитном портфеле; значительное снижение уровня принимаемого рыночного риска; рост диверсификации ресурсной базы.

Негативно на рейтинг могут повлиять отступление от реализуемой бизнес-модели; снижение качества кредитного портфеля; снижение качества активов вне портфеля ссудной задолженности, включая инвестиционную недвижимость на балансе банка; ухудшение позиции по ликвидности.