Совокупные собственные (налоговые и неналоговые) доходы всех регионов и муниципалитетов в апреле 2020 года упали на 29% относительно апреля прошлого года (-422 млрд рублей), подсчитали вАналитическом кредитном рейтинговом агентстве.



Рост доходов наблюдался только в четырех регионах — Ленинградской области (+7%), ХМАО — Югре (+29%), Якутии (+14%) и на Чукотке (+86%). В остальных регионах снижение составило от 6 до 62%.



Несмотря на сложный для бизнеса месяц, у семнадцати регионов наблюдался рост поступлений по налогу на прибыль. При этом совокупные сборы по этому налогу упали на 28% (-151 млрд рублей). Малый и средний бизнес, очевидно, чувствует себя хуже, чем крупный, — поступления по налогам на совокупный доход снизились во всех 85 регионах (от 19% на Сахалине до 71% в Ингушетии). Совокупные сборы по этим видам налога упали на 41% (-60 млрд рублей).

Ожидаемо сократились и поступления по одному из самых стабильных доходов бюджетов — НДФЛ. Снижение произошло в 80 субъектах — от 1% в Тыве до 37% в Удмуртии. Совокупные сборы НДФЛ снизились на 19% (-66 млрд рублей).

Поступления по другому некогда стабильному налогу — на имущество — в целом уменьшились на 44% (-114 млрд рублей) Снижение произошло в 81 регионе.

Трансферты в апреле 2020 года выросли у 80 регионов, в том числе у 70 — более чем на 20% относительно апреля прошлого года, а снизились только у пяти, а именно в Калужской, Курской и Калининградской областях, а также в Забайкалье и незначительно — в Крыму.

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней выросли на 36% (+77 млрд рублей), в результате чего совокупные доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ снизились только на 21% относительно апреля 2019 года (-348 млрд рублей).

«Если экстраполировать этот тренд до конца года с некоторыми предпосылками (например, что малый бизнес не сможет восстановиться, и поступления от него будут снижаться еще больше), то можно ожидать, что совокупные доходы консолидированных бюджетов субъектов снизятся в текущем году не менее чем на 12% (при условии получения субъектами дополнительной помощи от федерального центра)», — заключают эксперты.