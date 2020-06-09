Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило банку «Держава» кредитный рейтинг «BBB-.ru» с «позитивным» прогнозом. Об этом сообщили во вторник в НКР.

Как отмечается в релизе агентства, сильные позиции на рынке банковских гарантий в сфере государственных закупок обеспечивают банку «Держава» прибыль на уровне более крупных кредитных организаций. Выраженная концентрация на одном сегменте сочетается с умеренной диверсификацией по контрагентам и операционному доходу.

Для банка характерны умеренно высокое качество портфеля гарантий и повышенный риск ряда балансовых активов. Например, отмечается невысокое качество портфеля кредитов физическим лицам. Значительный объем этих активов представлен кредитами под залог недвижимости. Для данного портфеля характерна стабильно высокая доля просроченной задолженности — более 20% на 1 мая 2020 года. В НКР также обращают внимание на высокий уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным банком малому и среднему бизнесу, и присутствие ряда рискованных вложений в ценные бумаги.

Банк поддерживает адекватный запас капитала и стабильно высокую рентабельность.

Приемлемая диверсификация фондирования дополняется сильной позицией по ликвидности.

Качество управления оценивается как удовлетворительное, а акционерные риски — как низкие. «Основным бенефициарным владельцем банка является Сергей Ентц. Небанковский бизнес бенефициара в достаточной степени понятен агентству. НКР считает, что акционер банка может влиять на стратегию и ключевые управленческие решения», — говорится в релизе.



«Позитивный» прогноз отражает мнение НКР о том, что в условиях текущего экономического спада устойчивость бизнес-модели банка «Держава» будет выше средней по рынку и позволит нарастить масштабы деятельности без ущерба для капитала и рентабельности», — указывают аналитики.