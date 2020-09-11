Российскую экономику в этом году ожидает спад на уровне 6% в связи с пандемией COVID-19 и снижением цен на нефть, говорится в июньском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики». Таким образом, ВБ резко ухудшил свой январский прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году (+1,6%).

«Экономику России в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть», — отмечается в докладе.

При этом в 2021 году российскую экономику ждет подъем на 2,7%, считают авторы документа. Это также значительно выше январского прогноза (+1,8%).

Прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020-м на 5% и рост в 2021 году на 2,8%.

По мнению экспертов ВБ, сокращение доходов федерального бюджета РФ из-за падения цен на нефть «будет компенсировано за счет перечислений из Фонда национального благосостояния, который на начало 2020 года составлял примерно 9% ВВП страны».

Кроме того, Всемирный банк ожидает тяжелейшей со времен Второй мировой войны рецессии глобальной экономики — в 2020 году мировой ВВП может рухнуть на 5,2%.