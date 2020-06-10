Средняя цена барреля нефти составит 32 доллара в 2020 году и 38 — в 2021-м. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник июньском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики».



«В целом цены на нефть, как ожидается, будут составлять в среднем 32 доллара за баррель в 2020 году и 38 долларов за баррель — в 2021 году. Это на 26 и на 21 доллар за баррель ниже январских прогнозов [ВБ] соответственно», — говорится в исследовании.

Всемирный банк со ссылкой на выводы Международного энергетического агентства (МЭА) отмечает, что глобальный спрос на нефть сократится во II квартале текущего года на 20%.

«Общий спрос на нефть понизился почти на 5% в I квартале 2020 года. И он, как ожидается, понизится на 20% во II квартале (МЭА-2020). Это накладывается на произошедшую в начале марта задержку в достижении ОПЕК и ее партнерами (ОПЕК+) договоренности о продлении сокращения объемов добычи (Всемирный банк — 2020). Между тем запасы нефти [в хранилищах] резко увеличились. Ожидается, что в июне хранилища будут заполнены практически целиком (МЭА-2020)», — указывается в документе.

По свидетельству специалистов ВБ, «самым крупным фактором, способствующим коллапсу цен на нефть, было резкое сокращение спроса на нее, вызванное государственными ограничениями, которые были направлены на обуздание распространения» нового коронавируса в мире. «Начинают падать и глобальные объемы добычи нефти, хотя и более медленными темпами, чем спрос», — пишут эксперты банка. Как они подчеркивают, удар по нефтяному рынку был нанесен в результате возникновения «беспрецедентной комбинации потрясений в сфере спроса и предложения».

«Пандемия, а также ограничения деловой и личной активности, введенные с целью недопущения распространения [нового коронавируса], вызвали глобальную рецессию и резкое падение спроса на нефть», — констатируют авторы доклада.

Показатель для расчетов в этом исследовании берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов нефти.