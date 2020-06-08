Срок уведомления работников в РФ о возможности выбрать ведение трудовой книжки в бумажном или электронном виде планируется перенести с 30 июня на более позднее время. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин по итогам рассмотрения палатой проекта постановления правительства «Об особенностях правового регулировании трудовых отношений в 2020 году».

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало соответствующий проект постановления правительства, в который в том числе вошли положения об особом порядке увольнения сотрудников, изменении их обязанностей и условиях режима простоя в период пандемии.

«В проекте постановления учтено предложение палаты по переносу с 30 июня 2020 года на более поздний срок уведомления работников о возможности выбрать ведение трудовой книжки в бумажном виде или сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о переносе даты увольнения по сокращению штата на следующий день после окончания периода приостановления деятельности, если в этот период истек срок уведомления», — сказал Катырин.

В то же время в ТПП считают, что некоторые пункты проекта постановления правительства «требуют дополнительного урегулирования».

Так, по словам Катырина, палата не поддерживает проектируемое сокращение оснований для расторжения трудового договора с работником, на которого распространяются ограничительные меры. «Проект постановления не поясняет, как поступать работодателю, например, в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от воли сторон, — смерть работника, дисквалификация — или невозможности продолжать работу в удаленном режиме после болезни согласно медицинскому заключению», — уточнил он.



Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. Согласно закону, работодатели представляют в электронном виде в Пенсионный фонд данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений. Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версиями этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех впервые устроившихся на работу сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.