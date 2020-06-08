Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам, пишут «Известия» . Консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, сказано в отчете Минтруда. Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции.

На более строгом квотировании иностранной рабочей силы уже несколько лет настаивают профсоюзы, пояснил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Чиновники оценивают, можно ли закрыть эту позицию национальными кадрами, если нет — разрешают нанять иностранца, как правило, на несколько месяцев. Это время стараются использовать, чтобы обучить своих работников, рассказал Сафонов.

По словам экспертов, одна из главных задач государственной миграционной политики — разработка эффективных подходов к регулированию трудовой миграции, направленных на защиту национального рынка труда и интересов экономики страны. Стоит обязать работодателя доказывать, что рабочее место никак не может быть занято российским работником. Служба занятости после проверки может это подтвердить или опровергнуть, и только тогда может идти речь о трудоустройстве мигранта, предложили эксперты. Но если отдавать приоритет россиянам, не вполне ясно, как отслеживать соблюдение нормы. Вопрос в том, по каким критериям можно определить, что граждане РФ не хотят или не подходят для какой-либо работы, отметили эксперты.