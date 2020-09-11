В Москве со вторника, 9 июня, отменяется режим самоизоляции. О «возвращении к нормальной жизни» сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

«Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», — проинформировал он.

По словам мэра, в условиях распространения коронавируса у Москвы было три варианта действий: первый — с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе, второй — «вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью», третий — средний между этими крайностями: «сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым, позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу». «Так мы и сделали», — напомнил Собянин.

«В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий — и врачей, и горожан — нам удалось миновать катастрофу… Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад… Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни», — объяснил Собянин решение об отмене действовавшего несколько месяцев режима.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты», — заверил он.

Так, жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.

«Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города, — сообщил Собянин. — С завтрашнего дня — 9 июня — могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга. К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ».

Через неделю, с 16 июня, будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Смогут возобновить работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

«Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа, — рассказал также мэр Москвы. — С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю — стационарные заведения общепита».

«И, наконец, 23 июня 2020 года мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии: открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения. И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий: 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит, детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», — отметил Собянин.

По его словам, решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.



«Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — заключил столичный мэр.