Банк «Уралсиб» запустил сервис электронной регистрации сделок с жильем, говорится в релизе кредитной организации.

Клиенты могут воспользоваться услугой при покупке квартиры как у застройщика, так и на вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее полученного кредита.

«При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка «Уралсиб», без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращенный срок оформления документов и оформление на один год электронной цифровой подписи (ЭЦП). В текущих условиях это наиболее актуальный формат регистрации сделки для покупателей недвижимости», — отмечается в сообщении.

На следующем этапе сервис электронной регистрации будет доступен для партнеров банка, а также для подачи документов по неипотечным сделкам.