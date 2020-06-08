ЮниКредит Банк уменьшил ставки по специальным кредитным программам с автопроизводителями. Ставки по кредитам на автомобили Land Rover, Jaguar, Volvo, Geely и Haval снижены на 0,5—1,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

ЮниКредит Банк уменьшил ставки по специальным кредитным программам с автопроизводителями. Ставки по кредитам на автомобили Land Rover, Jaguar, Volvo, Geely и Haval снижены на 0,5—1,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Изменения затронули программы:

Land Rover и Jaguar Direct с отсрочкой погашения — ReStart (c гарантией выкупной стоимости автомобилей) — от 6% годовых;

Land Rover Direct и Jaguar Direct — от 3,5% годовых;

Land Rover Direct и Jaguar Direct с отсрочкой погашения — от 5% годовых;

Volvo Direct с отсрочкой погашения — от 3,5% годовых;

Geely Direсt — от 0,1% годовых;

Haval Direct — от 0,1% годовых;

Haval Direct с отсрочкой погашения — от 0,1% годовых.

«Совместно с такими автопроизводителями, как Volvo, Jaguar Land Rover, Haval, Geely мы не только улучшили предложение в целом, но и ввели дисконт по кредитной ставке при первоначальном взносе 40% от стоимости автомобиля. Поскольку большинство клиентов сдают предыдущий автомобиль в трейд-ин, а его стоимость по нашей статистике обычно составляет как раз около 40% от нового, дополнительное снижение ставки станет доступно почти каждому покупателю», — говорит директор дирекции развития бизнеса автокредитования ЮниКредит Банка Денис Алферов.