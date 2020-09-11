ЮниКредит Банк запустил новую ипотечную программу «Господдержка 2020» с фиксированной ставкой 5,9% годовых. Воспользоваться ею можно при покупке квартиры на этапе строительства или готовой квартиры у застройщика, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сумма кредита — от 700 тыс. до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 млн рублей в остальных регионах. Минимальный первоначальный взнос — 30% от стоимости квартиры, срок кредита — до 30 лет.

По условиям программы обязательно страхование жилого помещения после государственной регистрации права собственности.

Ставка фиксированная, предоставляется на весь срок кредита. Воспользоваться программой можно до 1 ноября 2020 года.