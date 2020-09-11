«Тинькофф» запустил сервис «Инвесткопилка». Как поясняется в сообщении Тинькофф Банка, это первый в России банковский сервис микроинвестирования.

Сервис, представляющий собой специальный брокерский счет, находится в мобильном приложении «Тинькофф» и позволяет откладывать небольшие суммы с расходов по дебетовой карте Tinkoff Black или премиальной карте Tinkoff Black Metal. Деньги в «Инвесткопилку» можно переводить вручную, а можно настроить автоматический перевод, выбрав пополнение за счет кешбэка, процента на остаток, остатков с повседневных трат с округлением или установив свою сумму.

Так, при округлении трансакций остатки от покупок будут переводиться в копилку с шагом в 10, 50 или 100 рублей. Например, покупку на сумму 105 рублей можно округлить до 110, 150 или 200 рублей — тогда в «Инвесткопилку» попадет 5, 45 или 95 рублей. В этом случае сервис покажет прогнозируемый годовой доход.

При пополнении через кешбэк весь кешбэк по дебетовой карте Tinkoff Black будет автоматически переводиться в «Инвесткопилку»: 1% от суммы повседневных покупок и до 15% в тех категориях трат, которые клиент сам выбирает раз в месяц.

При автоматическом пополнении через процент на остаток деньги, которые начисляются на остаток за расчетный период по дебетовой карте Tinkoff Black, будут автоматически переводиться в «Инвесткопилку» (4%).

При выборе регулярного автоплатежа можно пополнять «Инвесткопилку» на заданную сумму раз в месяц или в неделю, а также можно выбрать определенную дату или день недели для пополнения.

Чтобы накопить быстрее, можно выбрать несколько опций или все четыре.

Отложенные в «Инвесткопилку»

«По нашим прогнозам, количество пользователей «Инвесткопилки» к концу 2020 года составит более 300 тысяч человек, а в 2021 году мы планируем перешагнуть порог в 1 миллион активных «Инвесткопилок», — комментирует генеральный директор управляющей компании «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов.

Чтобы подключить «Инвесткопилку» (при наличии дебетовой карты Tinkoff Black или премиальной дебетовой карты Tinkoff Black Metal), нужно зайти в мобильное приложение «Тинькофф», выбрать на главной странице «Открыть новый продукт» и далее — «Открыть «Инвесткопилку». После этого клиенту придет СМС для подтверждения на открытие счета.

«Инвесткопилка» будет отображаться на главном экране в мобильном приложении «Тинькофф» в списке счетов клиента. Пользователь может зайти на отдельный экран «Инвесткопилки», чтобы проверить баланс и операции по счету, настроить опцию пополнения счета (автоматически или вручную), выбрать или переключить валюту автопополнений, вывести средства со счета, скачать юридические документы (например, депозитарный отчет о движении активов за день). Более подробно узнать, как пользоваться «Инвесткопилкой», можно на сайте «Тинькофф Помощь».



Сейчас «Инвесткопилка» доступна пользователям iOS (необходимо обновить мобильное приложение «Тинькофф» до версии 5.4), а в приложении на Android она появится до конца июня.

