Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом, пишет РБК , ссылаясь на адвоката, управляющего партнера «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергея Ковалева. Суд встал на сторону зерновой компании «Настюша».

Против банкира возбуждалось дело о банкротстве по заявлению зерновой компании «Настюша» в 2019 году. Компания требует с него 2,9 млрд рублей. Это реституционные требования: в 2010 и 2011 годах «Настюша» поручилась за своего акционера Игоря Пинкевича, который взял кредиты в сумме 1,7 млрд рублей у Дмитрия Ананьева, но не смог расплатиться. В 2017 году «Настюша» сама оказалась в банкротстве, и ее конкурсный управляющий решил отменить договоры поручительства компании за своего акционера. Суд удовлетворил заявление, в итоге сумма требований компании составила 2,9 млрд рублей.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению «Настюши» о банкротстве, признав, что требования, вытекающие из реституции, не относятся к денежным обязательствам и обязательным платежам должника. Поэтому они не могут являться основанием для возбуждения дела о банкротстве. Но апелляционный суд рассмотрел жалобу, удовлетворил ее и признал Дмитрия Ананьева банкротом, сообщил Ковалев.

Чтобы исполнить решение о развороте сделок и взыскании 2,9 млрд рублей, Арбитражный суд Москвы разрешил конкурсному управляющему подать соответствующие заявления на Кипре. Постановление подлежит исполнению по месту фактического проживания Дмитрия Ананьева.