Экономический спад в зоне евро во II квартале составит 14% ВВП в годовом исчислении, в 2020 году в целом — 8,7%. Об этом заявила глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступая в понедельник на онлайн-слушаниях в Комитете Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.



«Сокращение ВВП в первом квартале составило 3,8%, наш прогноз на второй квартал составляет 14%, реальный ВВП в 2020 году упадет до 8,7%, в 2021 мы ожидаем начало восстановление на уровне 5,2%», — заявила она. Она подчеркнула, что Европейский центробанк в условиях пандемии оказался «впервые вынужден создавать собственные экономические прогнозы», ранее банк «оперировал лишь различными сценариями».

«Мы столкнулись с кризисом, беспрецедентным в мирное время, кризисом, в котором никто не виноват, кризисом, который стал ассиметричным шоком для европейской и мировой экономики», — отметила она. Лагард подчеркнула, что для борьбы с непосредственными экономическими последствиями пандемии и карантинных мер, предпринятых для ее сдерживания, ЕЦБ предпринял «набор экстренных мер, направленных на предоставление доступной ликвидности». Она предупредила, что сообществу необходимо восстановление реального сектора экономики, чтобы не допустить дестабилизации инфляции и возникновения спирали ухудшения условий на кредитном рынке.

Лагард подчеркнула, что для долгосрочного восстановления европейской экономики институты ЕС и страны — члены сообщества должны как можно скорее согласовать разработанный Еврокомиссией семилетний перспективный бюджет Евросоюза на 2021—2027 годы. Лагард подчеркнула, что в пределах своих полномочий ЕЦБ поддерживает этот план.

Центральной задачей бюджета ЕС на этот период, по предложению Еврокомиссии, должна стать борьба с последствиями пандемии, в частности, путем расширения инвестиций в «зеленую» и «цифровую» экономику ЕС. Суммарный объем бюджета ЕС на семь лет, согласно плану Еврокомиссии, должен составить 1,85 трлн евро. Теперь эти предложения должны быть утверждены странами ЕС и Европарламентом.