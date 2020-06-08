Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с пластиком и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам. На такие данные из статистического бюллетеня Центробанка с информацией по операциям с банковскими картами за I квартал 2020 года обратили внимание в РБК .

За три месяца россияне оплатили картами товары и услуги на сумму более 7 трлн рублей, что на 9,7% превышает объем снятия наличных с карт — 6,4 трлн. Впервые оплата картами перегнала снятие наличных по итогам IV квартала 2019 года, но тогда разница составляла всего 0,7% — 7,46 трлн против 7,4 трлн рублей. Что касается объемов переводов с карты на карту, то они впервые превысили объемы снятия наличных еще по итогам 2018 года — 27,4 трлн против 26,6 трлн рублей. Теперь же снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам.

При этом объем снятых в I квартале наличных вырос к аналогичному периоду прошлого года на 8,7%. Но общий объем безналичных операций (платежи плюс переводы) вырос гораздо более значительно — на 30%, составив 16,5 трлн рублей.

При общем объеме операций по картам в 23 трлн рублей доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.

К нынешней ситуации привел бурный рост безналичных платежей в последние годы, говорит глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Кроме того, в статистику за I квартал входит март — именно в этом месяце в России началась эпидемия коронавируса, которая могла повлиять на снятие наличных с карт, продолжает эксперт. «Бумажные деньги стали считать переносчиками вируса, значительная доля покупок ушла в электронную коммерцию», а людям старше 65 лет «посоветовали не выходить из дома — а именно они в основном снимают наличные с карт», перечисляет Обаева.

ВТБ, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и «Русский Стандарт» подтверждают тренд, рассказали их представители. Росту популярности безналичных операций способствует более активное использование онлайн-сервисов, считает руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин: «Людям легко и удобно пользоваться картами и их цифровыми аналогами». Особенно резко доля безналичных расчетов увеличилась в марте из-за пандемии, говорит директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров.

ВТБ и банк «Русский Стандарт» наблюдают устойчивое снижение спроса на наличные в банкоматах последние несколько лет. Кроме того, в 2019 году растущая популярность переводов через Систему быстрых платежей на собственные счета в разных банках начала вытеснять традиционную модель работы клиентов с банкоматами, когда они использовались для снятия денег с одной карты и перекидывания на другую, рассказывает исполнительный директор «Русского Стандарта» по развитию Елена Петрова.

В апреле тренд только усилился в связи с ограничениями из-за самоизоляции. Общий оборот по снятию средств в банкоматах ВТБ в апреле снизился на 25% по сравнению с апрелем 2019 года. Райффайзенбанк также зафиксировал сокращение объема снятия наличных в банкоматах по сравнению с мартом. «Русский Стандарт» в период самоизоляции отметил снижение интереса к наличным в банкоматах на 30%. В апреле произошел спад как в объемах оплаты картами, так и в снятии наличных из-за снижения экономической активности, добавляет Александр Петров из ПСБ.



Непосредственно в торговле товарами и услугами доминирование платежей по картам над наличными Сбербанк , крупнейший банк страны, зафиксировал в IV квартале 2019 года: доля оплаты картами составила 50,4% от общих расходов граждан. ЦБ фиксировал такое превышение еще по итогам 2018 года: доля безналичных расчетов за товары и услуги тогда составила 55,6%. Статистика регулятора отличается от статистики Сбербанка тем, что он включает в безналичные платежи в том числе оплату через электронные кошельки.