В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет «Коммерсант» . Таким образом, денежное вознаграждение не должно быть более 30 млн рублей в год на одного руководящего сотрудника, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждения. Исключения возможны, но устанавливать их будет лично президент РФ.

По словам собеседников, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). Так, для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где РФ не является единственным акционером, в качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих будут утверждены отраслевые KPI.

В «Транснефти» сообщили, что не знакомы с инициативой. Собеседник издания отмечает, что госкомпании и госкорпорации являются коммерческими структурами, где для достижения высоких показателей неправильным будет регулировать заработную плату. В «Россетях» сообщили, что размер вознаграждения рядовых членов правления компании, вошедших в его состав после сентября 2017 года, в 2019 году в среднем находился на указанном уровне.

По мнению экспертов, для госкомпаний, конкурирующих на рынке, эта инициатива вредна, поскольку регулирование сверху может разрушить их стоимость и нарушить права других акционеров. Чтобы компания была успешной, у ее топ-менеджмента должна быть конкурентная зарплата для привлечения высококвалифицированных кадров, считают эксперты. Ограничение зарплаты руководителям теоретически допустимо только в государственных структурах, где не существует задачи вести рыночный бизнес в условиях конкуренции. Если компания конкурирует не только на локальном, но и на международном уровне, то должна привлекать высокопрофессиональных сотрудников, которые дороже стоят, отмечают эксперты.