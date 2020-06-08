Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, пишет РБК , ссылаясь на три источника, близкие к сторонам переговоров. По словам одного из них, доля структуры Мамута может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой (сейчас у банка так же, как и у Мамута, 46,5%). Обсуждение возможного перераспределения долей в группе началось на фоне предъявления претензий одной из структур Александра Мамута к компании Nginx, указывают собеседники. Сбербанк оценивает, могут ли действия против Nginx рассматриваться как несоответствующие одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Rambler.

Так, в декабре 2019 года в российском офисе разработчика веб-сервера Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments (представляет интересы Александра Мамута). Nginx является служебным произведением, разработкой которого в рамках трудовых отношений с Rambler занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права, заявили тогда в пресс-службе Rambler. Программа Nginx изначально распространялась как свободный софт. В начале 2019 года компания была продана американской F5 Networks за 670 млн долларов. Сысоев объяснял, что работал в Rambler Group системным администратором и разработка программ не входила в круг его обязанностей, поэтому у компании не может быть к нему претензий.

На внеочередном заседании совета директоров Rambler Group было поручено менеджменту Rambler расторгнуть договор с Lynwood и предложить ей отозвать из правоохранительных органов свое заявление. При этом в сообщении по итогам заседания указывалось, что Lynwood при обращении в правоохранительные органы ни с менеджментом Rambler, ни со Сбербанком, который тогда осуществлял due diligence в рамках подготовки сделки по вхождению в капитал холдинга, этот вопрос не согласовывала и никакой информации не предоставляла. В конце апреля Rambler полностью расторг отношения с Lynwood, но представитель последней заявил, что она не намерена отказываться от претензий к разработчику Nginx.

По словам одного из собеседников, Сбербанк интересует, когда Rambler передала права требования к Nginx. Если это произошло не в 2015 году, а за несколько месяцев до того, как в офисе Nginx прошли обыски, то такая сделка должна была выноситься на рассмотрение совета директоров совместного предприятия, нужно было получить его одобрение, указал он.