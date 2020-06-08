Кабмин вернул на доработку прогноз социально-экономического развития РФ до 2023 года Минэкономразвития, пишут «Известия» . Об этом рассказали три источника, близких к правительству. Как сообщают собеседники, этот прогноз на корректировку возвращают уже второй раз. Впервые ведомство внесло его в правительство 20 мая. Один из источников пояснил, что документ «не со всеми согласован» и Кабмин не был готов рассматривать его 4 июня. Другой добавил, что часть правительства считала прогноз Минэкономразвития спорным — ожидались более глубокое падение в 2020-м и более динамичный рост в последующие годы.

Другие сценарии, кроме основного, Минэкономразвития не публиковало. Как писали ранее «Известия» со ссылкой на источники, в консервативном варианте ведомство ожидало падения ВВП до 7,5% в 2020 году. Другие макроэкономические показатели от базовых уровней практически не отличались. Оптимистичный сценарий Минэкономразвития в этот раз не готовил, сообщали собеседники.

По мнению экспертов, не исключено, что Кабмин не устроил курс рубля и на этот раз он выглядит чересчур сильным. А оценки стоимости нефти — исходя из того, как складывается ситуация — могли, напротив, показаться слишком пессимистичными (31,1 доллара за баррель Urals в среднем в 2020 году). Ситуация, когда правительство уже несколько раз возвращает Минэкономразвития макропрогноз, крайне нестандартна и могла произойти из-за пандемии, так как коммуникации были затруднены, предположили эксперты. Хотя уровень неопределенности все еще высок, цифры, предложенные Минэкономразвития, очевидно, далеки от реальности, считают они. В частности, спад ВВП в этом году может достичь порядка 10%, а безработица — 7–8%.