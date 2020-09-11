Сбербанк в I квартале текущего года снизил выплаты членам правления на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 397,4 млн рублей, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.

Последний раз выплаты правлению снижались в I квартале 2017 года — на 30,7%, до 234,6 млн рублей с 338,6 млн в I квартале годом ранее.

«За первый квартал 2020 года членам правления банка было выплачено 397,4 миллиона рублей вознаграждения, начисленного в 2020 году», — сказано в документе.

Фиксированное вознаграждение членам правления (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) составило в отчетном периоде 266,3 млн рублей, переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения) — 131,1 млн рублей.

Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 31 марта текущего года составили 3,4 млрд рублей.

В состав правления Сбербанка входят десять человек. Председателем правления является Герман Греф.