Сбербанк и крупнейший датский мебельный ретейлер JYSK заключили соглашение о сотрудничестве в сфере торгового эквайринга. Как сообщили в Московском банке Сбербанка, все магазины зарубежной компании, открывающиеся в России, будут оснащены платежными терминалами кредитной организации.

Первый такой магазин на днях появился в столичном ТЦ «Тройка». Также на русскоязычном сайте JYSK запущен сервис от Сбербанка для оплаты покупок в режиме онлайн.

«Сбербанк рад стать надежным партнером для известной компании с мировым именем. Появление на российском рынке новых крупных игроков, сначала в столице, а затем и в регионах нашей страны, способствует скорейшему восстановлению экономики и возвращению наших граждан к обычному ритму жизни. При этом Сбербанк предоставляет своим партнерам современные цифровые сервисы, позволяющие обеспечивать полностью бесконтактную оплату товаров и услуг, в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности», — комментирует вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.



«Мы уже договорились с партнером о взаимодействии в сфере эквайринга, зарплатных проектов и инкассаторских услуг», — уточняет вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Алексей Гренков.

