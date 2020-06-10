Сбербанк постепенно выводит сотрудников на работу в офис, в первую очередь на рабочие места вернутся руководящие сотрудники, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса.

«Сбербанк осуществляет постепенный вывод сотрудников на работу в офисы, соблюдая все необходимые меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Сотрудники бэк-офиса постепенно выводятся на работу в офисы на добровольной основе, после прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию. В первую очередь на рабочие места вернутся руководящие сотрудники», — отметили в Сбербанке.

При этом в кредитной организации напомнили, что не прерывали работу отделений и оказывали услуги в полном объеме.

Сбербанк в конце мая сообщал, что начал формировать команды сотрудников внутри части подразделений, которые на добровольной основе будут поэтапно возвращаться к работе в стандартом формате. В банке заверили, что все выходящие на очную работу сотрудники банка получают необходимые средства индивидуальной защиты.