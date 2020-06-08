Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дешевел на 33 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 31 копейку. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,43 рубля (минус 28 копеек). Курс евро на 10:12 мск равнялся 77,25 рубля (минус 31 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром от пары доллар/рубль ожидается дальнейшая просадка до 67,3 рубля. Ключевая поддержка располагается на 65,5 рубля.

«Подорожавшая нефть и общий мировой оптимизм придадут рублю силы на открытии торгов. Однако отметка 68 остается очень сильной преградой для дальнейшего укрепления рубля, для преодоления которой нужны новые драйверы. Поскольку в сильный рост нефти мы не верим, а доллар прекратил ослабление к корзине мировых валют и сегодня стабилен, пробоя этой поддержки по паре доллар/рубль мы не ждем», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.