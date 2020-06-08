Более 42% россиян считают, что в случае финансовых проблем работодатели в первую очередь увольняют маркетологов и сервисный персонал (уборщиков, курьеров и охранников). При этом 53% уверены, что найти работу в кризис проще всего IT-специалистам и представителям рабочих специальностей. Об этом свидетельствуют результаты майского опроса, проведенного разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан».



Треть респондентов рассказали о том, что за последние два месяца в их компаниях прошли сокращения сотрудников. Большинство опрошенных (74,9%) отметили, что более двух лет работают в одной компании, а последнее повышение зарплаты у 43% респондентов было более года назад. Почти каждый второй опрошенный (49%) сообщил, что среди его знакомых, друзей или родственников есть те, кто в этот период лишились работы.

По данным опроса, 31% респондентов считают, что найти работу в кризис не составит труда специалистам по продажам, 12% — бухгалтерам, 11% — бывшим руководителям, 10% — логистам и 7% — юристам.

Большинство респондентов (66,6%) отметили, что на решение руководства об увольнении сотрудника влияют прежде всего результаты труда. По мнению 61,5% опрошенных, все зависит от уровня компетенций и наличия (или отсутствия) значимых рабочих навыков. Кроме того, больше половины (52%) уверены, что решение об увольнении конкретного специалиста может зависеть от его отношений с руководством. Почти треть (31,4%) полагают, что в таких вопросах имеет значение продолжительность работы в компании: новичков увольняют в первую очередь.

Кроме того, три четверти респондентов согласились с утверждением, что незаменимых людей нет. По мнению двух третей опрошенных, на их работе невозможно заменить генерального директора. 19,2% респондентов считают незаменимыми специалистов по работе с клиентами, 18,6% — IT-специалистов, 16% — бухгалтера, 4,6% — секретаря-администратора, 4,5% — маркетологов и специалистов по рекламе и 2,7% — охранников.