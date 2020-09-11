Росэксимбанк закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии 002P-02 объемом выпуска 10 млрд рублей с офертой через три года. Об этом сообщает в понедельник, 7 июня, Россельхозбанк, который выступил организатором размещения.



Ориентир ставки купона на момент открытия книги заявок составлял 6,10—6,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 6,19—6,3% годовых. В результате сбора заявок эмитент установил финальную ставку купона на уровне 6,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 6,24% годовых.

Интерес к размещению выпуска облигаций проявили крупные и малые банки, управляющие и страховые компании, а также розничные клиенты.



Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с ВБРР, Газпромбанком, «Сбербанк КИБ» и Совкомбанком.



Дата технического размещения на Московской бирже — 16 июня 2020 года.