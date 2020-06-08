Ранее предельный срок предоставления таких кредитов составлял три года.
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до пяти лет предельные сроки предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.
Согласно прежней редакции кодекса, предельный срок предоставления таких кредитов составлял три года. Увеличение сроков пользования бюджетными кредитами, а также установление графиков поэтапного погашения бюджетных кредитов позволят приостановить рост муниципального долга, сократить объемы коммерческих заимствований и расходы на их обслуживание.
Срок предоставления таких кредитов бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) остается прежним — три года.
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