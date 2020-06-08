Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству создать интернет-портал для размещения и поиска вакансий. Об этом говорится в тексте поручения по итогам совещаний о ситуации на рынке труда, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

«Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости, в том числе о работе временного характера, и оформления соответствующих правоотношений», — говорится в документе.

Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июля 2020 года. К этому же сроку, отмечает ТАСС, Кабмин должен проработать внесение в законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд изменений, предусматривающих возможность заключения органами службы занятости контрактов на профессиональное обучение безработных граждан с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования как с единственным поставщиком.

Глава государства также указал на необходимость обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты после 1 марта 2020 года. Срок действия этой меры нужно будет продлить до 1 октября 2020 года. Кроме того, необходимо будет распространить на граждан, признанных безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей, право на доплату к пособию по безработице в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Правительству поручено также установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия этой меры до 1 октября 2020 года. Кроме того, с 1 мая 2020 года на три месяца должен быть увеличен минимальный размер пособия по безработице, он должен составить 4,5 тыс. рублей.

Правительству России предстоит принять меры, направленные на совершенствование деятельности органов службы занятости населения в части, касающейся повышения качества услуг по трудоустройству, предоставления таких услуг в электронной форме, в том числе с использованием информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России».

К 20 декабря 2020 года Мишустину необходимо подготовить предложения о внесении в трудовое законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование дистанционных форм труда работников, а также на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

Правительству также поручено проработать возможности увеличения установленного российским законодательством о налогах и сборах срока, исчисляемого со дня создания территории опережающего социально-экономического развития, в течение которого налогоплательщик должен получить статус резидента ТОРа, чтобы впоследствии получить право на применение пониженных тарифов страховых взносов.