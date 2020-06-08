Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий предоставление самозанятым налогового капитала в размере 1 МРОТ в 2020 году. Согласно закону, налоговый капитал можно будет применить как для уплаты налогов, так и для погашения задолженности. Также им можно будет воспользоваться в 2021 году, если предприниматель его не потратит в течение текущего года в размере, не превышающем его остатка на 1 июня 2020 года.

Для тех самозанятых, которые встали на учет после 1 июня 2020 года, остаток налогового капитала, не использованного в 2020 году, можно будет использовать в 2021 году в размере, не превышающем 10 тыс. рублей.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что начислила самозанятым более 8,5 млрд рублей налогового капитала. В конце прошлого года, всего за 2019 год в качестве самозанятых зарегистрировалось 330 тыс. человек, которые заплатили более 1 млрд рублей налога.