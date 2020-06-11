Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он был инициирован правительством РФ и направлен на реализацию перечня поручений по обращению президента РФ 11 мая 2020 года.

Так, закон освобождает от НДС операции в отношении безвозмездной передачи имущества организациями и индивидуальными предпринимателями медицинским организациям, являющимся НКО, органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Также при таких операциях предоставляется право на вычет и на невосстановление сумм входного НДС, а также учитываются расходы при исчислении налога, уплачиваемого лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения.