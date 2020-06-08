Промсвязьбанк (ПСБ) изменил условия по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, апартаментов, а также новых и готовых домов. Банк снизил ставки на 0,5—1,3 процентного пункта в зависимости от типа приобретаемой недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь самая низкая ставка по кредитам на новостройки составляет 7,65% годовых.

«Условие действует при первоначальном взносе 15% и сумме кредита от 5 млн рублей для Москвы и Московской области, от 3,5 млн рублей — для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 2,5 млн рублей — для регионов», — говорится в релизе.

Минимальная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке установлена на уровне 8,1% — для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами банка; 8,2% — для остальных работников ОПК, зарплатных клиентов банка и клиентов Orange Premium Club.



Ипотека на апартаменты на первичном рынке в Москве доступна по ставке от 7,8% при первоначальном взносе от 15% и сумме кредита от 7 млн рублей.