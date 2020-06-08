ПСБ снизил ставку по ипотеке в рамках государственной программы льготного кредитования до 5,85%. Новые условия распространяются на весь срок действия программы — до 1 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести у застройщика как строящееся , так и готовое жилье в любом регионе России.

Максимальная сумма кредита составляет до 8 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей — для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне 20%.



