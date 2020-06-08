Новые карты в том числе предусматривают начисление процентов на остаток средств на счете.
Примсоцбанк предлагает новые дебетовые карты «Персона» и «Персона S7 Priority».
Стоимость обслуживания данных тарифных планов составляет 500 рублей ежемесячно, при этом плата за обслуживание не взимается при ежемесячных покупках на сумму от 100 тыс. рублей.
«Персона» предусматривает возврат 1% от суммы покупок и 1,3% — при ежемесячном обороте свыше 50 тыс. рублей (максимальная сумма возврата — 5 тыс. рублей в месяц).
«Персона S7 Priority» предусматривает начисление бонусных миль: держатель получит 2 мили за каждые потраченные 100 рублей и 500 миль в подарок.
Данные карты также предусматривают начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 5,5% годовых.
Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков не взимается при соблюдении льготного лимита выдачи средств в месяц, а при снятии больших сумм составит 1,5%, минимум 250 рублей. СМС-информирование — бесплатное.
«Тарифы действуют только в головном офисе (Владивосток)», — уточняет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Елена Хвостова.
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