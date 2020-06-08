Примсоцбанк предлагает новые дебетовые карты «Персона» и «Персона S7 Priority» .

Стоимость обслуживания данных тарифных планов составляет 500 рублей ежемесячно, при этом плата за обслуживание не взимается при ежемесячных покупках на сумму от 100 тыс. рублей.

«Персона» предусматривает возврат 1% от суммы покупок и 1,3% — при ежемесячном обороте свыше 50 тыс. рублей (максимальная сумма возврата — 5 тыс. рублей в месяц).

«Персона S7 Priority» предусматривает начисление бонусных миль: держатель получит 2 мили за каждые потраченные 100 рублей и 500 миль в подарок.

Данные карты также предусматривают начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 5,5% годовых.

Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков не взимается при соблюдении льготного лимита выдачи средств в месяц, а при снятии больших сумм составит 1,5%, минимум 250 рублей. СМС-информирование — бесплатное.



«Тарифы действуют только в головном офисе (Владивосток)», — уточняет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Елена Хвостова.