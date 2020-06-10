Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого предусматривает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.

Также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. до 13 504 рублей.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.