Россия выдерживает суровые испытания, такие как коронавирус, потому что не отступает от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия. Об этом заявил на встрече с социальными работниками госучреждений и некоммерческих организаций президент РФ Владимир Путин. Как уточняется на сайте Кремля, мероприятие в режиме видеоконференции приурочено ко Дню социального работника.

По словам президента, традиция помощи ближним передавалась «из поколения в поколение… без всякого преувеличения, всю тысячелетнюю историю России». «Эти дела, что называется, в нашем культурном, нравственном коде», — отметил он.

«Когда пришла беда, опасная эпидемия, многие из вас проявили свои лучшие качества, не оставили, не бросили зачастую беспомощных людей… Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», — сказал президент.

По его словам, эти ценности разделяет абсолютное большинство граждан. «И закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости», — заключил Путин.

«Предложенные изменения в Основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки, — напомнил он. — Обязательную — не реже раза в год — индексацию пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума. Все это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку».

Президент также указал, что в период эпидемии был принят целый ряд решений по дополнительной поддержке специалистов, работающих в системе социальной защиты, а также добровольцев, которые приняли деятельное участие в борьбе с коронавирусом: «В течение трех месяцев — с середины апреля по середину июля — для работников социальных учреждений предусмотрены дополнительные выплаты... за каждую двухнедельную смену. А также повышенное поощрение за работу в особо сложных условиях, в непосредственном контакте с заболевшими людьми. И социальные работники, и волонтеры, жители наших городов и населенных пунктов во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот. Для людей, совершивших такие по-настоящему человеческие поступки, также предусмотрено поощрение в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей в период с 1 апреля по 30 июня текущего года».

«Что касается социально ориентированных НКО, то на них мы распространили ряд льгот и преференций, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, — добавил глава государства. — Кроме того, на реализацию специальной программы поддержки из Резервного фонда президента предложил выделить 3 миллиарда рублей. Эти средства должны быть распределены в рамках конкурса фонда президентских грантов, который запустим с 16 июня».

Путин также рассказал о новых мерах.

«По моему поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс. Сегодня этот документ мною подписан», — сообщил он.

Документ предусматривает, что от налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией: это напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей.

Кроме того, зарекомендовавшие себя НКО полностью освобождаются от страховых платежей и налогов (за исключением НДС) за II квартал текущего года. Такая мера поддержки распространяется и на организации традиционных религий России. Средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах 1% от выручки к внереализационным издержкам: сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов предпринимателя.

Путин признал, что власти понимают риск схем с оптимизацией налогов. Но он объяснил: «Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах».



«Это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку, укрепилось в период испытаний, должно стать основой для нашего дальнейшего развития. Для решения долгосрочных задач и в экономике, и в социальной сфере, для повышения благополучия людей», — заключил президент.