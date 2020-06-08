Полицейские задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники Главного управления МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. — Сегодня одновременно в разных районах города Красноярска была проведена операция по задержанию подозреваемых в нападении на инкассаторов, которое произошло 30 мая этого года. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения».

Возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктами «б» и «в» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Детали разбойного нападения в сегодняшнем сообщении МВД не приводятся, но ранее сообщалось о нападении ранним утром в субботу, 30 мая, на инкассаторов Сбербанка у входа в отделение кредитной организации на ул. Щорса в Красноярске. Злоумышленники в упор расстреляли двух инкассаторов, отняли сумку с ценностями и скрылись с места преступления. Сбербанк тогда объявил о вознаграждении в 1 млн рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления.