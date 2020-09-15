Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому представители малого и среднего бизнеса (МСБ) из отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии, могут в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафа при отказе арендодателя снизить сумму арендных платежей.

«В случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения арендатора к арендодателю с требованием об уменьшении арендной платы по договору аренды арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды, заключенного на определенный срок, в порядке, предусмотренном статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации», — сказано в тексте закона.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.