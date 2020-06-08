Через три — пять лет стандарт высокоскоростной передачи данных четвертого поколения (LTE) может полностью вытеснить 3G в России, пишут «Известия» , ссылаясь на прогнозы Tele2 и «МегаФона». Из-за ограниченности частотного ресурса встает вопрос об эффективности его использования. Стандарт 2G проработает еще десятилетие и будет выведен из эксплуатации позднее, чем 3G.

В Tele2 отметили, что устройства 3G и 4G сравнимы по цене, поэтому пользователи Интернета при замене аппаратов выбирают более продвинутые устройства LTE. Что касается аппаратов 2G, то альтернативы им практически нет — пользователи, которым телефон нужен исключительно для звонков, не видят смысла в их замене на более дорогие. Сегодня на стандарт 4G приходится почти 80% всего мобильного интернет-трафика, указали в «МегаФоне». У абонентов и корпоративных пользователей по-прежнему остается около 15 млн 2G-устройств (по итогам I квартала 2020 года абонентская база оператора составила 75,1 млн человек). Инвестиции «ВымпелКома» сосредоточены на сетях 4G, сказали в пресс-службе компании. В сети МТС к концу I квартала 2020 года проникновение смартфонов достигло 76,1%, мобильным Интернетом пользуются 63,5% абонентов.

По словам аналитиков, операторы действительно склоняются к варианту использования частот 3G под 5G или LTE раньше, чем получится задействовать под них частоты 2G. Технология 3G по множеству технических параметров уступает более эффективной LTE, а в условиях пандемии гораздо важнее и проще обеспечить качественные услуги связи в более совершенном стандарте.

Вице-президент Qualcomm по развитию бизнеса в Восточной Европе Юлия Клебанова типовую формулу развития мобильной связи видит так: «2G поддерживаем, 3G закрываем, 4G расширяем, 5G строим». Необходимость работать из дома в последние месяцы показала экспоненциально возрастающую роль передачи данных, емкости сетей и скорейшего расширения зон покрытия, указала она.