Банк России установил официальные курсы валют на 9 июня.

Курс доллара понизился на 31,96 копейки, составив 68,3123 рубля (68,6319 рубля на 8 июня). Курс евро опустился на 77,97 копейки, до 77,1861 рубля (с 77,9658 рубля на 8 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,22 рубля (минус 48 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:27 мск стоил 76,98 рубля (минус 58 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 68,04 до 68,52 рубля за доллар и от 76,93 до 77,35 рубля за евро.