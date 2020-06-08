Объем Фонда национального благосостояния на 1 июня составил 12 трлн 161 млрд 482,2 млн рублей. Такие данные приводятся на сайте Минфина России.

«По состоянию на 1 июня 2020 года объем ФНБ составил 12 трлн 161 млрд 482,2 млн рублей, или 10,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что эквивалентно 171 млрд 888,9 млн долларов США», — указано в сообщении.

Как ранее уведомил Минфин, на 1 мая объем ФНБ равнялся 12 трлн 405 млрд 770,3 млн рублей. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 244 млрд 288,1 млн.

По данным ведомства, на 1 июня на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53 млрд 383,4 млн долларов США, 45 млрд 979,4 млн евро, 8 млрд 914,8 млн фунтов стерлингов, 40 млрд 266,3 млн рублей; на депозитах в «ВЭБ.РФ» — 540 млрд 605,1 млн рублей; в долговые обязательства иностранных государств размещено 3 млрд долларов; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией утвержденных правительством самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 222 млрд 236,3 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов; в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей; на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования утвержденных правительством самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138 млрд 433,9 млн рублей; в обыкновенные акции Сбербанка — 2 трлн 272 млрд 924,6 млн рублей.

По состоянию на 1 июня 2020 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 трлн 205 млрд 7,4 млн рублей, или 115 млрд 968,6 млн долларов США (7,2% прогнозируемого ВВП).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года составила 1,085 млрд долларов, что эквивалентно 76 млрд 763,4 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 мая 2020 года составила 908 млрд 722,8 млн рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 11 млрд 490,2 млн рублей, что эквивалентно 163,47 млн долларов.



Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов, уточняется в релизе.