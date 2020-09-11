Заемщики на 14,3% чаще запрашивали в мае 2020 года Персональный кредитный рейтинг (ПКР) по сравнению с мартом, восстановив положительный тренд после апрельского падения. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост интереса граждан к ПКР происходит на фоне общего сокращения кредитной активности. Банки и другие кредиторы в апреле зафиксировали падение количества заявок на 39,8% против мартовских показателей, связав такую динамику с пандемией.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, тактика обращений в несколько банков и «веерных рассылок» заявок по всем доступным каналам уступает место более грамотному кредитному поведению.