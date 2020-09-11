Московский Индустриальный Банк запустил новые тарифные планы для бизнеса в рамках пакетных предложений «Все просто», «Бизнес», «Все для дела» и «ВЭД», следует из релиза кредитной организации.

Новые тарифные планы разработаны для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся мелкорозничной, розничной и мелкооптовой торговлей, работающих в сфере услуг и производства, а также для активных участников внешнеэкономической деятельности («ВЭД»).

«Так, например, тариф «Все просто» — это экономное пакетное решение для начинающего бизнеса с потребностью проведения небольшого количества платежей в месяц. «Бизнес» — оптимальный набор услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для успешно развивающегося бизнеса, «Все для дела» подойдет организациям, которые проводят много платежей на регулярной основе», — отмечается в сообщении.

Для работы с зарубежными партнерами банк создал пакетное предложение «ВЭД». Подключение к этому пакету при ежемесячном платеже 10 тыс. рублей дает возможность получить 30% скидки на основные действующие тарифы. Этот тариф распространяется на целый ряд внешнеэкономических операций (переводы, инкассо, аккредитивы) и бесплатное осуществление некоторых операций в рублях с использованием системы ДБО, включая бесплатное открытие счетов, уточнили в банке.