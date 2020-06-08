Санируемый Московский Индустриальный Банк начинает распродажу активов: на первом этапе на торги будут выставлены сотни объектов на сумму около 3 млрд рублей, что составляет менее 2% от вложений ЦБ в оздоровление банка. Об этом пишет «Коммерсант» . До конца 2020 года в планах банка реализовать 480 объектов, сообщил директор департамента по управлению имуществом и административной деятельности кредитной организации Денис Мещеряков.

Из непрофильных активов у Московского Индустриального Банка в основном есть недвижимость и сельхозактивы. Эффект от консолидации дочерних компаний составил почти 8,6 млрд рублей, из них долгосрочные активы для продажи оцениваются в 7,9 млрд рублей. Также у банка есть недвижимость для продажи на конец I квартала 2020 года на 8 млрд рублей. Кредитные эксперты АКРА в последнем отчете летом прошлого года отмечали в числе негативных факторов повышенный объем вложений в непрофильные активы (около 17% основного капитала на конец I квартала 2019-го) и в дочерние и ассоциированные компании — около 10%.

По мнению экспертов, продать активы будет не так просто. Учитывая значительное количество объектов для продажи, удельная стоимость одного объекта в портфеле активов невысокая — около 5,5 млн рублей. Но в данном случае основной проблемой может стать не ликвидность отдельно взятых объектов, а именно их значительное количество, считают эксперты. Также ликвидность объектов сильно зависит от цены. У банка есть задача реализовать непрофильные активы, в противном случае кредитная организация может нести избыточные издержки на их обслуживание, отмечают эксперты.