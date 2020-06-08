Злоумышленники создали структуру под наименованием «АСВ капитал», что созвучно с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), и предлагали заинтересованным лицам купить имущество банкротов, которое не было выставлено на официальные торги, пишет «Коммерсант» . Структура позиционировала себя как «управляющая компания в ликвидационных процедурах финансовых организаций… выступающая в защиту интересов кредиторов и лиц, пострадавших от ликвидаций банков».

Официально ликвидацией и банкротством кредитных организаций занимается исключительно АСВ. Название «АСВ капитал» ассоциируется со структурами, занимающимися непрофильными активами у госбанков, отметил источник, близкий к одному из пострадавших от действий мошенников.

В АСВ сообщили, что агентство совместно с правоохранительными органами выявляет случаи мошенничества со стороны физических и юридических лиц, которые представляются сотрудниками агентства, контрагентами и пр. Мошенники требуют выплатить аванс за оказание услуг и уверяют жертв, что отсутствие официальной информации на сайте агентства об имуществе (например, о торгах) не является препятствием для проведения сделок, уточнили в АСВ.

Масштаб ущерба от действий «АСВ капитала» на данный момент неизвестен. Данным делом занимается Следственный комитет России (СКР).

По мнению экспертов, шансы пострадавших от действий «АСВ капитала» зависят от их собственной активности. В зависимости от суммы похищенного максимальное наказание может достигать десяти лет за каждый эпизод. Для признания пострадавших в качестве потерпевших и назначения виновным справедливого наказания рекомендуется всем пострадавшим обратиться с заявлениями о преступлениях, пояснили эксперты.